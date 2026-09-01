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Ataşehir'de Çatı Yangını: İzolasyon Çalışması Sırasında Çıkan Yangın Hasar Bıraktı

Ataşehir'de Çatı Yangını: İzolasyon Çalışması Sırasında Çıkan Yangın Hasar Bıraktı
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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle yangını söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

ATAŞEHİR'de 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın, saat 14: 45 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangın büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddeyi trafik akışına kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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