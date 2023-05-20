Ataşehir'de 3 yıl önce öldürülen kişinin cinayeti çözüldü: Damadı tetikçileri tutmuş

Ataşehir'de 3 yıl önce öldürülen Aziz Ürün'ün, damadı O.K. tarafından parayla tutulan tetikçiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı. 3 yıl sonra tanık ifadesiyle çözülen cinayetle ilgili 2 tetikçi gözaltına alındı, kayıp damat ise aranıyor.

Ataşehir'de 3 yıl önce öldürülen Aziz Ürün'ün, damadı O. K. tarafından parayla tutulan tetikçiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı. 3 yıl sonra tanık ifadesiyle çözülen cinayetle ilgili 2 tetikçi gözaltına alındı, kayıp damat ise aranıyor.

TANIK İFADESİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Ataşehir'de 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 07.00 sıralarında Aziz Ürün (52) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ TETİKÇİ YAKALANDI

DAMAT HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan soruşturma dosyasına göre cinayeti azmettiricisi olduğu iddia edilen damat O.K.(34)'nın da daha önceden 7 suç kaydı bulunduğu yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.