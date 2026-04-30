Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Murat Güneş seçildi

Ataşehir Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada CHP Grubu Meclis Üyesi Murat Güneş, Başkan Vekili seçildi.

Ataşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Kaya Uluyılmaz başkanlığında, belediyede ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adıgüzel'in görevinden uzaklaştırılması üzerine Belediye Başkan Vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için AK Parti Grubu Meclis Üyesi Serdar Orhan'ı, CHP Grubu ise Meclis Üyesi Murat Güneş'i aday gösterdi.

Tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Birkan Birol Yıldız'ın istifa mektubunu okuyan Uluyılmaz, yerine yedek üye Mert Karadağ'ın toplantıya katıldığını bildirdi.

Oy pusulaları kontrol edildikten sonra gizli oylamaya geçildi.

İlk turda Güneş 23, Orhan 12 oy aldı, 1 oy boş çıktı. Bu turda bir oy pusulasında mührün olduğu yere isim yazıldığı için tartışma çıkarken, oy geçerli sayıldı.

İkinci turda Güneş 22, Orhan 13 oy aldı, 1 oy boş çıktı. Bu turda her iki adayın isimlerinin yazımında harf hatası olduğu gerekçesiyle itirazlar yapıldı. Divan başkanı söz konusu hataların her iki aday için yapıldığını ve isimlerin anlaşılır olduğunu belirterek, oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

İkinci turda da üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

Bu turda oy verme işlemi devam ederken, oy kabinlerinin etrafında görevli olmayan bir kişinin dolaşması üzerine AK Partililer, seçim güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz etti.

Söz konusu kişinin belediyenin ses teknik görevlisi olduğunun belirtilmesi üzerine kısa süreli gerginlik, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in partilileri sakinleştirip yan yana oturmasıyla sona erdi.

Oylar sayılırken AK Partililer, bazı oylarda harf hatası yapıldığını belirterek itiraz etti.

Üçüncü turda CHP'nin adayı Murat Güneş, 22 oyla salt çoğunluğu sağlayarak Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Serdar Orhan ise 14 oy aldı.

Seçimin ardından belediye binası önünde toplanan partililerle bir araya gelen Güneş, desteğe gelen ilçe sakinlerine ve kendisine oy veren meclis üyelerine teşekkür ederek, "Biz Onursal Başkan'dan şu anlık bize emanet edilen bu belediyeye, göz bebeği olan Ataşehir'ine onun gösterdiği vizyonla en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Ataşehirli komşularımız bu hizmetlerden yararlanacak. Biz de en kısa sürede Başkan'ımızı geri istiyoruz. Başkanımız gelecek, koltuğuna oturacak, emaneti alacak." ifadelerini kullandı.