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Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Osman Mert getirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Osman Mert getirilirken, 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Osman Mert atandı. Ayrıca 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün ataması yapıldı.

BAZI BAKANLIKLARA İLİŞKİN ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı.

Söz konusu Bakanlıkta Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılıklarına Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Kerim Güllü atandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin'in atanması uygun görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Onur Sarı'nın ataması yapıldı.

Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Osman Mert getirildi
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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