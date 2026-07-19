Samsun'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tüfek, çok sayıda fişek, bıçak, kelepçe ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli T.A. gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında T.A'nın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 15 tüfek şarjörü, 182 tüfek kartuşu, 11 tabanca şarjörü, 234 adet 9X19 mm çapında fişek, 9 bıçak, demir kelepçe, çok sayıda plastik kelepçe, 1 biber gazı spreyi, 3 balta ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli T.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak