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Samsun'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Samsun'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmada 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek, 20 uzun namlulu silah fişeği ve 39 kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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