Samsun'da kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek ve mühimmat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde çalışma yürütüldü.
Çalışmada 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek, 20 uzun namlulu silah fişeği ve 39 kovan ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü