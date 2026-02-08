Haberler

Samsun'da bir kişinin hızar atölyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir hızar atölyesinde 72 yaşındaki Osman Kalyoncu, kafasının testereye sıkışarak hayatını kaybetti. Olayın şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kuruğökçe Mahallesi'nde dün 76 yaşındaki Ayşe Kalyoncu, eşi 72 yaşındaki Osman Kalyoncu'nun, evlerinin bahçesindeki şerit hızar atölyesinde hareketsiz yattığını belirterek ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler Osman Kalyoncu'nun kafasının testereye sıkıştığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalyoncu'nun ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Ceset, otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
