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Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, Atakum ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, C.S'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 4 ay, "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 11 yıl 7 gün olmak üzere toplam 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
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