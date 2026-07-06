Haberler

Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.Y., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timlerince Atakum ilçesinde yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan İ.Y'nin yeri tespit edildi.

Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1500 lira adli para cezası bulunan hükümlü, düzenlenen uygulamada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
24 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü çorbasını bırakıp kaçtı, bekçiler yakaladı

24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, bakın nerede yakalandı
Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu

Tır ile otomobil çarpıştı, bir aile yok oldu
Bungalov tesisinde havuza düşen Elva boğuldu

Bungalov tatili kabusa döndü: 5 yaşındaki Elva boğuldu

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler