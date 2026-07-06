Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.Y., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timlerince Atakum ilçesinde yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan İ.Y'nin yeri tespit edildi.
Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1500 lira adli para cezası bulunan hükümlü, düzenlenen uygulamada yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak