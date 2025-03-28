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ATA Partisi Başkanı Zeybek'ten RTÜK'e Tepki

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ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, RTÜK'ün bazı televizyon kanallarına verdiği cezalara sert tepki gösterdi. Zeybek, 'Bu saçma sapan kararları derhal geri alın' dedi.

(ANKARA) - ATA Partisi Genel başkanı Namık Kemal Zeybek, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK),   "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" gerekçesiyle, Sözcü Televizyonu'na 10 gün süreyle ekran karartma cezasını da içeren, Halk Tv, TELE1 ve NOW TV gibi bazı televizyon kanallarına uyguladığı cezalara tepki gösterdi. Zeybek, "Aklınızı başınıza alın ve dünyada eşi-benzeri olmayan bu saçma sapan kararlarınızı da derhal geri alın" dedi.

ATA Partisi Genel Başkanı Zeybek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı mıkmak için düzenlenen destek mitinglerini ve yöneticilerin konuşmalarını canlı yayın olarak veren Sözcü Televizyonu, Halk Tv, TELE1 ve NOW TV'ye; RTÜK tarafından  "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" gerekçesiyle para ve karartma cezasının uygulanmasına tepki gösterdi. Zeybek, "Aklınızı başınıza alın ve dünyada eşi-benzeri olmayan bu saçma sapan kararlarınızı da derhal geri alın" dedi.

Zeybek, "İmamoğlu'na destek toplantılarına gitmedim. Gidilmesini de özendirmedim. Ancak, toplantıları yayınladılar diye teelvizyon kanallarını cezalandırmanın, hukukla, akılla, vicdanla, demokratik bilinçle, bağdaşır yanı yoktur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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