ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'in Babası Vefat Etti

Namık Kemal Zeybek, babası Celalettin Zeybek'in vefatını duyurdu. Cenaze töreni yarın saat 15.30'da Karşıkaya Mezarlığı'nda düzenlenecek.

Babasının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Namık Kemal Zeybek, "Babam Celalettin Zeybek uçmağa vardı. Yarın saat 15.30'da Ankara Karşıyaka Mezarlığı Mescidi'nde namazı kılınacak. Orada toprağa verilecek. Sonra ATA Parti Genel Merkezi'nde olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
