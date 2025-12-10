Haberler

"Ata Demirer Gazinosu" 2026'da da izleyicilerle buluşacak

Güncelleme:
Ata Demirer, komedi ve gazino konseptini birleştirdiği 'Ata Demirer Gazinosu' programıyla 2026 yılında İstanbul ve Ankara'da sahne alacak. Gösteride yeni şarkılar ve şakalar, Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşliğinde sunulacak.

Gazino konseptini komedi ile birleştiren Ata Demirer, "Ata Demirer Gazinosu" programıyla 2026'da da İstanbul ve Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

BKM organizasyonuyla kapalı gişe sahnelenen gösteride, Demirer'in hazırladığı yeni şarkılara ve şakalara, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine ve tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarın yer aldığı gösteri, 7, 8 ve 26 Ocak, 4, 15, 23, 26 ve 27 Şubat, 1 ve 12 Mart 2026'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM), 22-23 Ocak 2026'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 28 ve 29 Mart 2026'da Congresium Ankara'da sahnelenecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
