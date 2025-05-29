Ata Demirer Açık Hava Gösterilerine Hazırlanıyor

Ata Demirer Açık Hava Gösterilerine Hazırlanıyor
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Ünlü komedyen Ata Demirer, yaz boyunca açık hava sahnelerinde sanatseverlerle buluşarak 'Ata Demirer Gazinosu 2' adlı gösterisini sergileyecek. İzleyicilere geniş bir repertuvarla unutulmaz bir performans sunacak.

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı oluşturan Ata Demirer, bu yaz açık hava sahnelerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, BKM organizasyonu ile kapalı gişe sahnelenen "Ata Demirer Gazinosu 2" gösterisiyle, turneye çıkacak.

Demirer 16 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 19 Temmuz'da Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu'nda, 21 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 24 Temmuz'da İzmir KültürPark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 26 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 30 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ve 1 Ağustos'ta Bursa KültürPark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand-up gösterisini usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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