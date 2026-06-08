At arabacılığının son ustası: Salih Yılmaz Beytür

AFYONKARAHİSAR'daki küçük atölyesinde yarım asırdan fazla süredir at arabası üretimi ve tamiri yapan 73 yaşındaki Salih Yılmaz Beytür, mesleğinin son temsilcilerinden biri oldu. Ömrünü mesleğine adayan Beytür, "Artık bu işi yapan kimse kalmadı" dedi.

Salih Yılmaz Beytür, çocuk yaşlarda babasının yanında çırak olarak adım attığı at arabacılığına ömrünü adadı. 1974 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra kendi dükkanını açan Beytür, 50 yıldan fazla üretim yaptı. Teknolojinin gelişmesi ve at arabalarına olan ihtiyacın azalmasına rağmen Beytür, tezgahını hiç bırakmadı. Uzun yıllar İstanbul Adalar'daki faytonların tekerleklerini üreten Beytür, şimdilerde ise Afyonkarahisar'daki küçük atölyesinde kültürel mirasın son temsilcilerinden biri oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PLAKET ALDI

2024 yılında 'Yılın Ahisi' seçilen Beytür, aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları' programına davet edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan plaket aldı. Beytür, bu anlamlı ödülle hem memleketini hem de unutulmaya yüz tutmuş mesleğinin gururu haline geldi. At arabası yapımının göründüğü kadar kolay olmadığını belirten Salih Yılmaz Beytür, bu zanaatın derin bir uzmanlık gerektirdiğini anlattı. Salih Yılmaz Beytür, "Bir at arabası yapmak kolay değil, ciddi bir süreç ve emek istiyor. Demir işçiliğinden ahşap şekillendirmeye kadar her aşaması ayrı bir ustalık. Bir at arabasının tamamlanması neredeyse bir haftayı buluyor. Artık bu işi yapan kimse kalmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı