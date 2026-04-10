Asya ülkelerinden kadın siyasi liderler ICAPP 9. Kadın Kolları Toplantısı'nda buluştu

Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı, kadın siyasi liderleri İstanbul'da buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı, İstanbul'daki bir otelde "Küresel Dönüşüm Çağında Kadın Liderliği" temasıyla düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Asya'nın dört bir yanından gelen kadın liderleri bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

ICAPP Kadın Kollarının bu önemli buluşmasına İstanbul'da ev sahipliği yapmanın kendileri için hem onur hem de sorumluluk olduğunu söyleyen Ercan, "Bugün burada yalnızca siyasi partilerin temsilcileri değiliz. Bizler ortak bir vizyon etrafında birleşmiş kadın liderleriz. Daha adil ve barışçıl bir dünya için, daha kapsayıcı ve müreffeh bir gelecek için." dedi.

Ercan, toplantının temasının önemine dikkati çekerek "Dünya ciddi bir vicdan sınavından geçmektedir. Çatışmalar derinleşiyor, insani krizler büyüyor, uluslararası hukuk sorgulanıyor. Gazze'den Suriye'ye, Ukrayna'dan Yemen'e kadar değişmeyen bir gerçek var, savaşın en ağır yükünü kadınlar ve çocuklar taşıyor. Ancak yeniden inşa edenler de kadınlardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sadece kıtalar arasında bir köprü değil, aynı zamanda bir diyalog merkezi ve çözümlerin üretildiği bir yer olduğunu kaydeden Ercan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, küresel meselelerde güçlü bir arabuluculuk rolü üstlendiğini söyledi.

Ercan, güçten değil, adaletten yana olduklarını vurgulayarak "İnsani diplomasi anlayışımız da bu duruşu yansıtmaktadır. Kimlik, inanç ya da coğrafya gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaşırız. Bu yaklaşım, kadın liderliğiyle güçlü bir şekilde örtüşmektedir. Çünkü kadınlar merhametle ve derin bir adalet duygusuyla liderlik eder. Biz kadınları aktif liderler olarak görüyoruz." diye konuştu.

Kadın olmadan barışın eksik kalacağını anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Bugünün dünyasında kadın liderliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Onların sesine, bakış açısına ve barış inşa süreçlerindeki gücüne ihtiyacımız var. Türkiye olarak kadınların katılımını yalnızca bir hak olarak değil, küresel barış için bir zorunluluk olarak görüyoruz. Kadın liderliği sadece temsil meselesi değil, bir vizyon, bir dönüşüm meselesidir. Kalıcı barış inşa etmenin anahtarıdır. Bu toplantı aynı zamanda önemli bir geçişi de temsil etmektedir. Önümüzdeki dönem için bu sorumluluğu üstlenmekten büyük onur duyuyoruz. Türkiye olarak hedefimiz açıktır, Asya genelinde kadın liderler arasındaki işbirliğini güçlendirmek, diyaloğu derinleştirmek, daha güçlü ortaklıklar kurmak. Çünkü bizler sadece kurumları değil barış, adalet ve diyalog için yükselen ortak bir vicdanı temsil ediyoruz."

"Siyasi liderlikte kadınları daha da güçlendirebiliriz"

ICAPP Daimi Komitesi Başkanı Chung Eui-yong da konuşmasına, sıcak misafirperverlikleri için AK Parti Kadın Kollarına ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.

Asya'nın dört bir yanından gelen seçkin kadın liderler ve temsilcilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirten Chung, ICAPP'ın, diyalog, işbirliği ve dayanışma için her zaman hayati bir platform işlevi gördüğünü vurguladı.

Chung, toplantının önemli bir küresel belirsizlik ve dönüşüm döneminin ortasında gerçekleştiğine dikkati çekerek "Böylesine karmaşık ve kırılgan bir ortamda, kapsayıcı diyalog ve işbirliğine dayalı liderliğin önemi ne kadar vurgulansa azdır. Tam da bu tür zamanlarda, ICAPP gibi platformlar güveni pekiştirmek, ayrılıkları aşmak ve siyasi ve ulusal sınırların ötesinde yapıcı bir katılımı teşvik etmek konusunda hayati bir rol oynamaktadır." dedi.

Kadın liderliğinin rolünün giderek daha da kritik hale geldiğinin altını çizen Chung, "Kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımını ilerletmek sadece adalet ve hak meselesi değildir, aynı zamanda dayanıklı kurumlar, duyarlı yönetişim ve sürdürülebilir barış inşa etmek için stratejik bir zorunluluktur." diye konuştu.

ICAPP Daimi Komitesi Başkanı Chung, kadınların liderliğinin daha kapsayıcı karar alma süreçlerine, kalıcı barış süreçlerine ve küresel zorluklara etkili yanıtlara katkıda bulunduğunun kanıtlanmaya devam ettiğini söyledi.

Kadınların hem yenilikçi hem de kapsayıcı çözümlerin öncülüğünü yaptığını belirten Chung, "Birbirimizin deneyimlerinden ders alarak ve ağlarımızı güçlendirerek, siyasi liderlikte kadınları daha da güçlendirebilir ve bölgemizde daha kapsayıcı ve ileriye dönük politika yapımına katkıda bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ICAPP 2026-2027'nin Kadın Kolları Başkanlığının, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'ya verildiği açıklandı.

Toplantıya, ICAPP Genel Sekreteri Oh Song, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, aralarında AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'nın da bulunduğu milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, delegeler ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Açılış oturumu, Tuğba Işık Ercan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve ICAPP Daimi Komitesi Başkanı Chung Eui-yong'a hediye takdim etmesi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.