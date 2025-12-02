Haberler

Dünya Meteoroloji Örgütü, Asya ülkelerinin sellere karşı savunmasız olduğunu bildirdi

Dünya Meteoroloji Örgütü, Asya'nın sel afetlerine karşı savunmasız olduğunu belirtti. Endonezya, Filipinler ve Sri Lanka gibi ülkelerde şiddetli yağışlar, çok sayıda can kaybına ve büyük hasarlara yol açtı. UNICEF, durumun aciliyetine dikkat çekerek ek insani yardım çağrısında bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, şiddetli afetlerin yol açtığı felaketlerle boğuşan Asya ülkelerinin sellere karşı çok savunmasız olduğunu belirterek, yerel toplulukların bu konuda hiçbir deneyiminin olmamasının sellerin etkilerini daha da artırdığını söyledi.

Nullis ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Endonezya, Filipinler, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'ın muson yağışları ve tropikal siklon gibi hava olaylarının birleşimi sonucu yaşanan şiddetli yağışlardan en çok etkilenenlerin Asya ülkeleri olduğunu belirten Nullis, "Asya sellere karşı çok savunmasız." dedi.

Nullis, WMO'nun her yıl yayımladığı İklim Durumu raporlarına göre, Asya'daki iklim tehlikeleri listesinde sellerin sürekli olarak en üst sırada yer aldığını hatırlatarak, geçen hafta Endonezya, Malezya ve Tayland'da şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden olan Senyar gibi tropikal siklonların Ekvator'a bu kadar yakın bir bölgede nadir görüldüğünü söyledi.

"Bu çok sık gördüğümüz bir durum değil ve yerel toplulukların bu konuda hiçbir deneyimi olmadığı için sellerin etkisinin daha da arttığı anlamına geliyor." diyen Nullis, Endonezya Ulusal Afet Ofisinin verilerine göre, bu ülkede 604 kişinin hayatını kaybettiğini, 464 kişinin kayıp olduğunu ve 2 bin 600 kişinin yaralandığını belirtti.

Nullis, Endonezya'da toplamda yaklaşık 1,5 milyon kişinin etkilendiğini ve 570 binden fazla kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.

Vietnam'da aşırı yağışlar nedeniyle haftalardır olumsuzluklar yaşandığını ve daha fazla şiddetli yağışa hazırlanıldığını söyleyen Nullis, "Son birkaç haftadaki olağanüstü yağışlar tarihi ve popüler turistik yerleri sular altında bıraktı ve büyük hasarlara yol açtı." diye konuştu.

"Çocukların su, sağlık hizmeti ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarından yararlanmaları ciddi şekilde aksadı"

UNICEF Sözcüsü Pires de geçen hafta Sri Lanka'nın doğusuna ulaşan ve 275 bini çocuk yaklaşık 1,4 milyon kişiyi etkileyen Ditwah kasırgasının ardından ülkede "hızla yayılan bir insani acil durum" yaşandığını belirtti.

Pires, iletişimin kesilmesiyle ve yolların kapanmasıyla, etkilenen çocukların gerçek sayısının muhtemelen daha yüksek olduğu uyarısında bulunarak, "Evler sular altında kaldı ve tüm topluluklar izole edildi. Çocukların su, sağlık hizmeti ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarından yararlanmaları ciddi şekilde aksadı." ifadelerini kullandı.

Ek insani yardım fonu sağlanması ve en savunmasız kişilere destek çağrısında bulunan Pires, "İhtiyaçlar şu anda mevcut kaynaklardan çok daha ağır basıyor." dedi.

Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetti, kayıp yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
