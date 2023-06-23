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Astsubayın cenazesi memleketine gönderildi

Astsubayın cenazesi memleketine gönderildi

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Isparta'da otomobil kazasında hayatını kaybeden astsubay Ahmet Zübeyir Taş'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi.

ASTSUBAYIN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Isparta'da otomobilin refüjdeki ağaca çarparak hurdaya döndüğü kazada hayatını kaybeden astsubay Ahmet Zübeyir Taş'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi. Eşi Aslı Taş'ın ise Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Isparta Güncel Haberler

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