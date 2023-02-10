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Astsubay ve kızı enkazda hayatını kaybetti, eşi ile Elif Mira kurtarıldı

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Astsubay ve kızı enkazda hayatını kaybetti, eşi ile Elif Mira kurtarıldı

HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan, Muğlalı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Dağdelen (50) ve kızı Melisa (22) Dağdelen yaşamını yitirdi; eşi Gül Dağdelen (48) ile diğer kızı Elif Mira (15) Dağdelen ise sağ çıkarıldı.

HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan, Muğlalı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Dağdelen (50) ve kızı Melisa (22) Dağdelen yaşamını yitirdi; eşi Gül Dağdelen (48) ile diğer kızı Elif Mira (15) Dağdelen ise sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Hatay'da da binlerce bina yıkıldı. Hem yurt içinden hem yurt dışından bölgeye gelen ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Muğlalı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Dağdelen, eşi Gül Dağdelen, çocukları Melisa ve Elif Dağdelen de depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Bina enkazında yapılan çalışmalarda, baba ve kızı Melisa'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin sağ çıkardıkları Gül Dağdelen ile kızı Elif Mira ise Mersin'de hastaneye kaldırıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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