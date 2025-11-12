Gürcistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Emre Altıok'un Ailesine Acı Haber Ulaştı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un haberi, Samsun'daki ailesine iletildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Altıok'un 102 yaşındaki dedesi ve diğer aile üyeleri taziyelerini aldı. Emre Altıok'un eşi Kayseri'de hamile olduğu için orada bulunuyor.
Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32) şehadet haberi, Samsun'daki ailesine ulaştırıldı.
Şehit Altıok'un babası İsa ve annesi Gülay Altıok'un yaşadığı Selyeri Mahallesi Koreli Sokak'taki apartmana Türk bayrağı asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu.
Evde şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a taziyelerini iletti.
Anne ve babanın, şehidin eşinin hamile olmasından dolayı Kayseri'de oldukları belirtildi.
Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.