Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şehadet haberi Çorum'daki ailesine verildi

Güncelleme:
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştırıldı.

Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden yetkililer, baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşi Bülent İbbiği'ne şehadet haberini vererek, taziye dileklerini iletti.

Ailenin evinin girişine Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Yakınları, taziye için şehit evinde toplandı.

Şehit İbbiği'nin, 2 çocuklu ailenin büyük oğlu olduğu ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi.

