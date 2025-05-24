Astsubay Hakan Fidan, Samsun'daki Dere Kazasında Hayatını Kaybetti

Astsubay Hakan Fidan, Samsun'daki Dere Kazasında Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan 24 yaşındaki astsubay Hakan Fidan, yıllık izninde girdiği Akçay Deresi'nde akıntıya kapılarak boğuldu. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucu Fidan'ın cesedine ulaşıldı ve cenaze Ordu'da düzenlendi.

SAMSUN'da girdiği derede akıntıya kapılarak boğulan Astsubay Hakan Fidan (24), Ordu'da toprağa verildi.

Olay, dün 16.30 sıralarında Terme ilçesinde meydana geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde astsubay olarak görev yapan ve yıllık izninde Samsun'a gelen Hakan Fidan, serinlemek için Akçay Deresi'ne girdi. Fidan, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipler, yapılan çalışma sonucunda Fidan'ın cansız bedenine ulaştı. Fidan'ın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan için bugün Ordu'nun Ünye ilçesi Fatih Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, Fidan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Fidan'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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