Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya Demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 753 yolcu ve 450 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana 74. seferini gerçekleştirdi.

Geminin yolcularını, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer yetkililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Amasra'ya yılın 15. seferini yapan geminin akşam saatlerinde Soçi'ye döneceği öğrenildi.