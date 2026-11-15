Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AŞTİ'de kış lastiği denetiminde kış lastiği olmayan şoföre 6 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AŞTİ'de kış lastiği denetiminde kış lastiği olmayan şoföre 6 bin TL ceza kesildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da trafik polisleri, AŞTİ'de şehirler arası yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi yaptı. Lastikleri ölçülen otobüslerden kış lastiği olmayan bir şoföre 6 bin TL cezai işlem uygulanırken, standartlara uymayan sürücüler uyarıldı.

ANKARA'da, polis ekipleri, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere kış lastiği denetimi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, AŞTİ'de şehirler arası yolcu taşıması yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri, otobüsleri tek tek durdurup lastiklerin ölçümünü yaptı. Kış lastikleri standartlara uymayan sürücüler uyarıldı. Kış lastiği olmayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanımı, illerin hava ve iklim şartlarına göre 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor.

6 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimlerde kış lastiği olmayan otobüs şoförüne 6 bin TL cezai işlem uygulandı. Şoför İbrahim Göçer, uygulanan ceza sonrası, "Denetimleri çok güzel yapıyorlar, halkın sağlığı ve vatandaşın can güvenliği için tedbir alıyorlar. Çok güzel yapıyorlar, sağ olsunlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Şehnaz Dilan'ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Son hali ortaya çıktı
Şehidin annesi rüyasında oğlunun cami istediğini gördü! Altınlarını bozdurdu, baba inşaatta ter döküyor

Rüyasında şehit oğlu ondan bir şey istedi! Altınlarını bozdurdu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti

Türkiye maçı öncesi şu olanlara bakın!
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

Savaşın ateşi korta düştü! Tansiyon yükseldi
Bahreyn'de korku dolu gece! Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu: Devletten vatandaşlarına acil çağrı

Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu! Vatandaşlara korkutan uyarı
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Felipe Melo ve Abdurrahim Albayrak yeniden bir arada! İşte o anlar

Anında birbirlerine sarıldılar! Programa damga vuran anlar