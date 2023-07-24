Assos Tüneli'nde Tırın Çarptığı Traktör Sürücüsü Ağır Yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli'nde bir tırın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Kazada traktörün römorkunda bulunan karpuzlar ise tünelin içine dağıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve karpuzların temizlenmesiyle tekrar açıldı.