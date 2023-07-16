Çanakkale-İzmir karayolu Troya Tünelinden Ayvacık ilçesine seyir halinde olan bir araç motor bölümünden alev alarak yanmıştır. Olayda can kaybı olmamıştır.

Assos-Troya tünellerinde araç yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale- İzmir karayolu Troya Tünelinden Ayvacık ilçesine seyir halinde olan Mert Kobak yönetimindeki 34 UA 9516 plakalı araç motor bölümünden alev alması sonucu alev alev yandı. Olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını saat 15.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Troya tünelinden meydana geldi. Ayvacık ilçesine seyir halinde olan Mert Kobak yönetimindeki 34 UA 9516 plakalı araç motor bölümünden alev aldı. Sürücü Mert Kobak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Jandarma tünele trafik akışını durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını sonrası Assos-Troya tünellerindeki yoğun duman nedeniyle araç trafiği Nusratlı-Yeşilyurt rampalarından sağlanıyor. Dumanın etkisini yitirmesinin ardından tünellerin tekrar trafiğe açılacağı bildirdi.