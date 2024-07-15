Assam'da Çiftçiler Pirinç Fideleri Dikiyor
Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde çeltik tarlalarına pirinç fideleri diken çiftçiler hummalı bir çalışma içinde. Assam'da pirinç üretimi eyaletin toplam tahıl üretiminin yüzde 96'sını oluşturuyor.
NAGAON, 15 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde çeltik tarlalarına pirinç fideleri diken çiftçiler hummalı bir çalışma içinde.
Assam'daki en önemli mahsul olan pirinç, olağanüstü büyüklükteki toplam 2,54 milyon hektarlık alanda ekiliyor. Pirinç üretimi, eyaletin toplam tahıl üretiminin yüzde 96'sını oluşturuyor.