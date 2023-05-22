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Asrın felaketinin doğadaki yara izleri tazeliğini koruyor

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Asrın felaketinin doğadaki yara izleri tazeliğini koruyor FBV yarış dronuna yansıyan görüntülerde, kilometrelerce uzunluğundaki Çardak Fayı'nın dağı nasıl ikiye yardığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Asrın felaketinin doğadaki yara izleri tazeliğini koruyor

FBV yarış dronuna yansıyan görüntülerde, kilometrelerce uzunluğundaki Çardak Fayı'nın dağı nasıl ikiye yardığı bir kez daha gözler önüne serildi.

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yüzyılın felaketi olarak nitelenen depremlerin doğada açtığı yaraların izleri tazeliğini koruyor.

6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan iki büyük deprem, şehirleri adeta yerle bir ederken kırsalda da büyük tahribata yol açtı.Depremlerin üzerinden 3,5 ay geçmesine rağmen dağlarda ve arazilerde meydana getirdiği büyük çatlak ve yarıklar, ilk günkü gibi duruyor.Özellikle ikinci depremin yaşandığı Çardak Fayı'nın yüzeyde oluşturduğu görüntü, afetin acımasız doğaya olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Göksun ilçesinde doktorluk mesleğinin dışında amatör olarak dron pilotluğu yapan Bilal Işık'ta Çardak Fayı'nın geçtiği yerleri görüntüledi.

FBV yarış dronuna yansıyan görüntülerde, kilometrelerce uzunluğundaki Çardak Fayı'nın dağı nasıl ikiye yardığı bir kez daha gözler önüne serildi. Fay hattının geçtiği yerlerdeki yüzey kırılmalarını ve oluşturduğu dev yarıklar, depremin izlerinin canlılığını koruduğunun da göstergesi oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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