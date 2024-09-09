Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremin ardından 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başladı. Onikişubat ilçesindeki Ilıca Mahallesi'nde öğrenciler, okulun ilk gününde İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşu yaptı. Öğrenciler, yeniden okula dönmenin mutluluğunu yaşarken, öğretmen ve arkadaşlarını özlediklerini ifade etti.

'Asrın Felaketi'nin merkezinde okullar açıldı

Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başladı

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 6 Şubat 2023'te büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta da 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başladı. Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde çocuklar sabah erkenden okulun ilk günü sınıfları doldurdu. Çocuklar İstiklal Marşının okunması ve dün kazada şehit olan 4 asker için saygı duruşunda bulunduktan sonra sınıflara alındı.

10. sınıf öğrencisi Fatma Avcı, okullar yeniden açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

10. sınıf öğrencisi Ali Mert Kabak ise, öğretmenlerini çok özlediğini, yeni öğretmenlerle ve öğrencilerle tanışacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu yıl sınav yılı çok çalışmamız gerekecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Yaşam

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

Jandarmadan gece yarısı dikkat çeken hamle

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Oğlunun doğduğu gün şehit düştü
Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti? İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kaçıncı yılı? İzmir'in kurtuluş hikayesi nedir? Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Ankara su kesintisi sorgulama! 9 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? ASKİ su kesintisi nereden öğrenilir? Okullarda telefon yasak mı, lisede telefon yasak mı? Okula telefon getirmek yasak mı 2024? Narin, amca Salim Güran'ın kızı mıydı? Narin'in ailesi kim? HAMSTER KOMBAT 9 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Okullar ne zaman açılıyor, ders saati ne zaman başlıyor? 2024 İlkokul, ortaokul ve lise saat kaçta başlayacak? 9 EYLÜL PAZARTESİ TRAFİK DURUMU İstanbul'da trafik var mı? İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç, hangi yollar kapalı? Son gelişmeler... İETT ÜCRETSİZ Mİ 9 EYLÜL? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz? İstanbul su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İSKİ su kesintisi nasıl öğrenilir?
title