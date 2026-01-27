Haberler

ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Ulusal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları değerlendirdi. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulusal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ulusal, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Daniel Cardenas'ın "Vakur" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" fotoğrafından yana oyunu kullanan Ulusal, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesini oyladı.

Ulusal, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" fotoğrafını seçerken, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" karesini tercih etti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde seçim yapmakta zorlandığını belirten Ulusal, "Yüreğimi en az incitecek kareyi seçmeye çalıştım, keşke bu kategoride seçim yapmak zorunda olmasaydık." diye konuştu.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
