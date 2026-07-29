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ASPİLSAN Enerji'nin taşınabilir enerji depolama sistemleri hayatı kolaylaştırıyor

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ASPİLSAN Enerji'nin taşınabilir enerji depolama sistemleri, afetlerden açık hava yaşamına, profesyonel saha operasyonlarından günlük kullanıma kadar geniş bir alanda güvenilir enerji sunuyor.

ASPİLSAN Enerji'nin taşınabilir enerji depolama sistemleri, afetlerden açık hava yaşamına, profesyonel saha operasyonlarından günlük kullanıma kadar geniş bir alanda güvenilir enerji sunuyor.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geliştirilen 1200W ve 1500W taşınabilir enerji depolama sistemleriyle kullanıcıların enerjiye ihtiyaç duyduğu her noktada güvenilir ve yüksek performanslı çözümler sunuluyor.

Taşınabilir enerji depolama sistemleri, elektrik kesintileri, afet ve acil durumlar, kamp ve karavan yaşamı, açık hava etkinlikleri, mobil çalışma alanları, saha operasyonları ve profesyonel uygulamalar gibi birçok farklı senaryoda kesintisiz enerji sağlayarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Yüksek kapasiteli batarya yapısı, farklı çıkış seçenekleri, sessiz çalışma özelliği ve kolay taşınabilir tasarımıyla öne çıkan ürünler, dizüstü bilgisayarlardan haberleşme sistemlerine, aydınlatma ekipmanlarından küçük ev aletlerine kadar pek çok elektronik cihazın güvenle kullanılmasına imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, ASPİLSAN Enerji olarak Türkiye'nin teknoloji vizyonuna katkı sağlayacak, yüksek katma değerli ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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