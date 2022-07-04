Aslı Aydıntaşbaş: Türkiye NATO ile uzlaşmasaydı belki de 'truva atı' olarak nitelendirilecekti - Haberler

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Aslı Aydıntaşbaş: Türkiye NATO ile uzlaşmasaydı belki de 'truva atı' olarak nitelendirilecekti

DailyMotion.com - Güncel
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Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin NATO zirvesinde sorunların çözülmediğini düşündüğünü, Batı'da Erdoğan'la özel ve birebir ilişki kurulmasından kaçınıldığını ve seçimin beklendiğini söyledi.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin NATO zirvesinde sorunların çözülmediğini düşündüğünü, Batı'da Erdoğan'la özel ve birebir ilişki kurulmasından kaçınıldığını ve seçimin beklendiğini söyledi. Türkiye'nin NATO'da uzlaşma yoluna gitmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Aslı Aydıntaşbaş, Rusya ile ilişkilere dikkat çekerek "Türkiye NATO ile uzlaşmasaydı belki de truva atı olarak nitelendirilecekti" dedi.

Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.  Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önündeki vetosunun da gündeme geldiği zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme de yakından takip edildi.

NATO zirvesi sona erdi...

Erdoğan'ın uçakta verdiği mesajlar ne anlama geliyor?

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'dan istediğini aldı mı ?

Biden-Erdoğan görüşmesinden ne çıktı ?

Putin-Erdoğan ilişkisi nasıl etkilenecek ?

Murat Sabuncu soruyor, Aslı Aydıntaşbaş anlattı.

DailyMotion.com / Güncel

Aslı Aydıntaşbaş Türkiye Rusya Güncel Haberler

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