Aşkın Tören Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Seçildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanlığına Aşkın Tören seçildi.

MYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MYK 4. Olağanüstü Genel Kurulu, dün Kurumun konferans salonunda yapıldı.

Başkanlık Divanının seçilmesiyle başlayan genel kurulda, gündemin onaylanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in açılış konuşmasının ardından, boş olan MYK Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerinin seçimine geçildi.

Seçimde, MYK Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine Aşkın Tören, yedek üyeliğe ise Uğur Kaya seçildi.

Genel Kurul, MYK Başkanlığına seçilen Aşkın Tören'in teşekkür konuşmasının ardından sona erdi.