Ankara'da ASKİ'ye içme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ceza

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye içme suyu havzasındaki kirlilik sebebiyle 2 milyon 98 bin TL ceza uyguladı. Denetimlerde taşmalar tespit edildi ve arıtılmamış suların havzaya karıştığı belirlendi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ), içme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili 2 milyon 98 bin TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerinde Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köy mevkilerinde taşmalar tespit edildi. Taşmaya bağlı olarak arıtılmamış atık suların Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı belirlendi. İçme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
