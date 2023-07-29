ASKİ Su Faturalarında Ankara'nın Tarihi ve Kültürel Mirasları Tanıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğinde 'ASKİ Su Faturaları'nın arka yüzünde kentin tarihi ve tarihi değerleri tanıtılıyor. Ankara'nın Başkent oluşunun 100'üncü yılında, ASKİ su tüketim faturalarının arka yüzünde artık Ankara'nın Gordion, Ankara Kalesi, Hacıbayram Camisi gibi kültürel miras alanları hakkında kısa bilgilendirme yazıları yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğinde 'ASKİ Su Faturaları'nın arka yüzünde kentin tarihi ve tarihi değerleri tanıtılıyor. Ankara'nın Başkent oluşunun 100'üncü yılında, ASKİ su tüketim faturalarının arka yüzünde artık Ankara'nın Gordion, Ankara Kalesi, Hacıbayram Camisi gibi kültürel miras alanları hakkında kısa bilgilendirme yazıları yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğinde kentin kültür mirasına dikkat çekilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yeni bir projeye başlandı.

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME YAZILARI YER ALACAK

Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılında, ASKİ su tüketim faturalarının arka yüzünde artık Ankara'nın Gordion, Ankara Kalesi, Hacıbayram Camisi gibi kültürel miras alanları hakkında kısa bilgilendirme yazıları yer alacak.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğinde yürütülen uygulama ile Başkentin kültürel değerlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İLK BİLGİLENDİRME TEMMUZ AYI FATURALARI İLE BAŞLADI

"Başkent Ankara 100. Yıl, 13 Ekim 1923" damgası ile Ankara Miras logosu bulunan faturalardaki ilk bilgilendirme; UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 'Arslanhane Camisi' hakkında oldu.

Temmuz ayı faturaları ile başlayan bilgi paylaşımlarının bir yıl boyunca sürdürülmesi planlanıyor.