Aski Genel Müdürü Akçay: "Yüzde 20'lik Bir Düşüşü Ankara'nın Tamamında 'Su Kesilme' Şeklinde Lanse Etmek Çok Anlamlı Değil"

(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kesikköprü hattındaki boruların patlamasından oluşan arızaya ilişkin, "Kalan borudan şu an itibariyle 250 bin metreküpe yakın su alınıyor. Aynı boruyu tamir etmenin artık herhangi bir şekilde sorunu çözmediğini fark ettik. Bu nedenle burada sorun yaratan yaklaşık 500 metrelik CTP boruyu çelik boru ile değiştiriyoruz" dedi. Ankara'da dönüşümlü olarak belli noktalarda kesinti yapıldığını kaydeden Akçay, "Özellikle yüksek noktalarda basınç sorunu var. Basınç sorunu olan yerlerde su kesiliyor. Yani yüzde 20'lik bir düşüşü Ankara'nın tamamında 'su kesilme' şeklinde lanse etmek çok anlamlı değil" diye konuştu.

Ankara Bala'da bulunan Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle ASKİ çelik boru hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Bu nedenle Ankara'ya verilen su miktarı yarı yarıya azaldığı için şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlandı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kesikköprü hattında konuyla ilgili açıklama yaptı.

ASKİ'nin 6 Ekim'e kadar Ankara'da dönüşümlü olarak su kesintisi yapacağını hatırlatan Akçay, şöyle açıkladı:

"Bildiğiniz gibi Ankara'nın önemli kaynaklarından bir tanesi Kesikköprü Barajı ve Kesikköprü Barajından üç tane hat ile İvedi'ye buradan suyu taşıyoruz. Ortalama olarak buradan son dönemde aldığımız su miktarı 500 ila 550 bin metreküp arasında ve bu üç boru ile taşınıyordu. Geçtiğimiz 15 gün içerisinde bu borulardan bir tanesi patladı. Patlama nedeni borunun malzemesinden kaynaklanıyor. Boru malzemesi CTP denilen cam elyaf takviyeli polyester boru. Bu boru düzgün bir şekilde döşenmediğinde aşırı hassas ve en küçük şeylere karşı sarsıntılara karşı ciddi bir sorun yaratıyor. Lakin burada yaşanan şeylerden bir tanesi de bu. Basınç yüksek. Yüksek basınç bir de aceleden kaynaklanan, düzgün bir şekilde yapılmamış olmanın getirdiği sonuç olarak borulardan bir tanesi patladı. Biz bu boruyu tamir ettik. Tekrar devreye aldık. Üç gün sonra bir daha patladı. Tekrar tamir ettik. Tekrar devreye aldık. Tekrar patladı. Bu sefer sadece kendi patlamadı. Yanındaki boruyu da bir şekilde patlattı. Böyle üç borudan bir boruya düştük."

Mevcut kalan borudan şu an itibarıyla 250 bin metreküpe yakın su aldıklarını söyleyen Akçay, "Bu 300 bin metreküp günlük su kaybı anlamına geliyor. Ankara'ya günde ortalama 1.5 milyon metreküp su verdiğimizi düşünürseniz burada meydana gelen bu arızanın Ankara'ya verilen su miktarını yüzde 20 oranında azaltmış olduğunu hesaplayabilirsiniz" dedi.

"Sorun yaratan yaklaşık 500 metrelik CTP boruyu çelik boru ile değiştiriyoruz"

Konuyla ilgili olarak ASKİ'nin hemen çalışmalara başladığını belirterek hedeflerinin 6 Ekim itibariyle buradaki imalatın bitirilerek Ankara'ya düzenli su verebilmek olduğunu değinen Akçay, şunları kaydetti:

"Çünkü aynı boruyu tamir etmenin artık herhangi bir şekilde sorunu çözmediğini fark ettik ve bu boruları çelik borularla değiştiriyoruz. Nitekim bu Kesikköprü ilk yapıldığında da Kesikköprü hatları da ilk yapıldığında tamamı CTP borularından yapılmış. Ancak zaman içerisinde CTP borularının ciddi anlamda sorun yaratması nedeniyle önemli bir kısmı çelik ve düktil borularla değiştirilmiş. Burası değiştirilmeyen kısımlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi sorun yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle burada sorun yaratan yaklaşık 500 metrelik CTP boruyu çelik boru ile değiştiriyoruz. Artık burada inşallah bir daha sorun yaşamayacağız ve buradan su vermeye devam edersek Ankara'ya şu anda meydana gelen 300 bin metreküplük açığı rahatlıkla kapatabileceğiz ve su kesintilerine de son vereceğiz."

"İlk 9 ayda alabildiğimiz su miktarı sadece 101 milyon metreküp"

Akçay, basın açıklamasının ardından bir gazetecinin Ankara'nın ne kadar suyunun olduğu ve barajlardaki son duruma ilişkin soruyu yanıtladı. İklim krizi nedeniyle ciddi bir kuraklığın ortaya çıktığını belirten Akçay, "Bunu rakamlarla verecek olursak, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde Ankara'ya gelen su miktarı 361 milyon metreküp. 2024 yılında kuraklığın özellikle kendini göstermeye başladığı bu dönemde bu rakam 130 milyon metreküp azalarak 230'a düştü. Bu sene ise kuraklık artarak devam ediyor. Ne yazık ki ilk 9 ayda alabildiğimiz su miktarı sadece 101 milyon metreküp. Bu da doğal olarak mevcut rezervler üzerindeki baskıyı anormal derecede artırdı ve rezervlerimiz su gelişindeki azalma nedeniyle ve su tüketimdeki de hızlı yükselme nedeniyle çok daha hızlı bir şekilde tükenmeye başladı" diye konuştu.

"Su kaynaklarında tam tersine kuraklık nedeniyle ciddi bir azalma var"

Geçen 17 yıl içerisinde Ankara'nın su tüketimi yüzde 50'ye yakın arttığına dikkat çeken Akçay, "Nüfus da buna bağlı olarak arttı ancak su kaynaklarında tam tersine kuraklık nedeniyle ciddi bir azalma var. Artı biz sadece barajlardan gelen sulara bakmıyoruz. Yeraltı suları da bizim için kaynak ve bu amaçla da daha önce açılmış olan kuyuların hepsini tek tek gözden geçirdik ve oralarda çalışabilir durumda olan kuyuların hepsini sisteme vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Yüzde 20'lik bir düşüşü Ankara'nın tamamında su kesilme şeklinde lanse etmek çok anlamlı değil"

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, ASKİ'nin Ankara'nın suyunu kesmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dönüşümlü olarak belli noktalarda kestik. Özellikle yüksek noktalarda basınç sorunu var. Basınç sorunu olan yerlerde su kesiliyor. Yani yüzde 20'lik bir düşüşü Ankara'nın tamamında su kesilme şeklinde lanse etmek çok anlamlı değil.

Bu ancak yüksek rakımlı olan yerler basınç düşüşü olarak karşımıza geliyor. Buralarda bir günü geçmeyecek şekilde yani insani yaşam koşullarının minimum düzeyde etkilendiği şekliyle suyu yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden de şu anda yapmış olduğumuz planlama çerçevesinde insanların fazla sıkıntı çekmeden bu süreci atlatması için elimizden geleni yapıyoruz."