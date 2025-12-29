ASKİ su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşları uyardı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

ASKİ'den yapılan açıklamada, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle su sayaçları ve tesisatlarda donma riski bulunduğu belirtildi.

Olası arızaların, su kayıplarının ve maddi hasarların önlenmesi amacıyla abonelerin belirtilen hususlara dikkat etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su sayaçlarının bulunduğu alanlar, rüzgar ve soğuğa karşı korunmalı, açıkta kalan bölümler kapatılmalı ve kırık ya da eksik camlar yenilenmelidir. Sayaç ve açıkta kalan tesisat boruları uygun yalıtım malzemeleri ile izole edilmelidir, naylon kullanılmamalıdır. Sayaç yerleri temiz, kuru, aydınlık ve hava cereyanı almayacak şekilde düzenlenmelidir. Donan su sayaçlarına ateş veya sıcak su ile kesinlikle müdahale edilmemelidir. Bu tür müdahaleler sayaçların kullanılamaz hale gelmesine ve ciddi hasarlara yol açmaktadır. Su sayacının donması, patlaması veya su akıtması durumunda vananın kapatılması ve derhal ASKİ'ye bildirim yapılması gerekmektedir."