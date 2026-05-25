ASKİ'den kurban atıklarının dere yatakları ve kanalizasyon hatlarına atılmaması uyarısı

Güncelleme:
ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kurban Bayramı'nda kurban atıklarının dere yatakları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiğini belirterek, bu atıkların kanal tıkanıklığı, taşkın ve halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kurban Bayramı'nda kurban atıklarının dere yatakları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Akçay, Kurban Bayramı döneminde bilinçsiz şekilde çevreye bırakılan kurban atıklarının, atık su ve yağmur suyu altyapısında ciddi sorunlara yol açtığına dikkati çekti.

Akçay, dere yataklarına ve mazgallara bırakılan atıkların, su akışını engelleyerek kanal tıkanıklıkları, taşkınlar ve su baskınlarına neden olduğunu belirtti. Akçay kurban atıklarının çevre kirliliğinin yanı sıra halk sağlığı açısından da tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ASKİ ekiplerinin yıl boyunca kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarında düzenli bakım ve temizlik çalışmaları yürüttüğünü bildiren Akçay, şehir genelinde mazgalların içine evsel atıklardan inşaat artıklarına kadar birçok çöpün bırakıldığını, araba lastiği, damacana, hafriyat ve çöp torbalarının altyapı sistemlerinden sıklıkla çıkarıldığını ifade etti.

Akçay, vatandaşların atıkları yalnızca belediyelerin belirlediği resmi toplama alanlarına bırakmaları gerektiğini belirterek, bayram boyunca ASKİ ekiplerinin görev başında olacağını, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

