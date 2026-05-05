Aski'den Beypazarı'nın Su Altyapısını Güçlendirmek İçin 3 Noktada Yatırım

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Beypazarı'nın artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve mevcut şebekeyi güçlendirmek amacıyla üç ayrı hatta yürüttüğü kapsamlı altyapı çalışmalarına devam ediyor. Karaköy–Çayırhan, Çayırhan–Beypazarı ve Gürağaç–Beypazarı hatlarında sürdürülen projelerle bölgenin uzun vadeli su arz güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Toplam sözleşme bedeli 310 milyon TL olan üç etaplı proje ile Beypazarı'nın içme suyu altyapısının güçlendirilmesi, alternatif su kaynaklarının sisteme entegre edilmesi ve bölgenin uzun vadeli su ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması amaçlanıyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında kuraklığa bağlı yaşanabilecek su temini sorunlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

Karaköy-Çayırhan ahttunda çalışmalar devam ediyor

Beypazarı'na içme suyu desteği sağlamak amacıyla Karaköy Mahallesi'nde 4 adet sondaj kuyusu açıldı. Açılan kuyulardan toplam 100 litre/saniye verim elde edilirken köşk, elektrik ve mekanik imalat çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu kuyulardan elde edilen suyun, Çayırhan'daki 100 metreküp kapasiteli ara depoya ve buradan cazibeli olarak 200 metreküp kapasiteli ana depoya iletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda biri 13,4 kilometre, diğeri ise 2,6 kilometre uzunluğunda boru hattı imalatı sürdürülüyor.

Gürağaç-Beypazarı hattında yeni kaynaklar devreye alınacak

Gürağaç'ta yürütülen çalışmalar kapsamında ise 3 yeni sondaj kuyusu açıldı. Bu kuyuların pompa, elektrik ve köşk imalatlarının tamamlanması için faaliyetler sürüyor. Bölgede aktif olarak çalışan kuyularla, vatandaş katkısıyla sisteme dahil edilen su kaynağına ek olarak, yeni açılan kuyulardan elde edilecek suyun Gürağaç Toplama Deposu'na aktarılması hedefleniyor. Buradan Beypazarı Merkez Deposu'na yaklaşık 7 kilometrelik hat ile su iletimi sağlanacak.

Karaköy ve Gürağaç Mahallelerinde açılan toplam 9 adet su kuyusundan elde edilecek su; 2 adet terfi istasyonu, toplam 800 metreküp kapasiteli 4 adet depo ve 58 kilometrelik iletim hattı aracılığıyla Beypazarı'na ulaştırılacak.

Çayırhan-Beypazarı hattına büyük proje

Çayırhan'dan Beypazarı'na uzanan hat kapsamında toplam 35 kilometre uzunluğundaki iletim hattı bölgeye kazandırılıyor. Proje kapsamında ayrıca 3 adet 200 metreküp kapasiteli depo ile 2 adet terfi istasyonu inşa ediliyor. Hattın 16 bin 654 metrelik kısmı tamamlanırken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Beypazarı'nın son dönemde yaşadığı su sıkıntısına dikkati çekerek, Çayırhan-Beypazarı arası Ana İsale Hattı'na ilişkin, "Bu sorunu çözebilmek amacıyla da yine Çayırhan'dan yer altı su kaynaklarını devreye almak ve etkin kullanmak suretiyle yeni bir hat yapıyoruz. Bu hatla Beypazarı'nın da su sıkıntısını uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde çözümlemiş olacağız. Yeni hattın yaklaşık sözleşme bedeli 310 milyon liradır" dedi.

Kaynak: ANKA