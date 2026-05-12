Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
FETÖ mensuplarının 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularını sızdırdığına dair yürütülen soruşturma sonucunda 7 kişi yakalandı. Operasyon, Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ terör örgütünün 2014 yılı ALS sorularına yazılı sınav öncesinde erişerek, örgüt mensuplarına dağıttıkları ve sınavda usulsüzlük gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
