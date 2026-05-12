Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı

Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ terör örgütünün 2014 yılı ALS sorularına yazılı sınav öncesinde erişerek, örgüt mensuplarına dağıttıkları ve sınavda usulsüzlük gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.