Mehmetçikten derin karda köpekli arama eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından derin kar ve şiddetli soğukta gerçekleştirilen 'Parkur ve Arama Eğitimleri'ni duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Köpek Eğitim ve Destek Müfreze Komutanlığı tarafından derin kar ve şiddetli soğukta gerçekleştirilen 'Parkur ve Arama Eğitimleri'ni paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Derin kar ve şiddetli soğukta askeri köpeklerin kullanılması amacıyla 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Köpek Eğitim ve Destek Müfreze Komutanlığımız, 'Parkur ve Arama Eğitimleri' icra etti" denilerek, eğitime ilişkin fotoğraflara yer verildi.

