Askeri Ataşeler Birliği MKE Fabrikalarını Ziyaret Etti

Almanya, Fransa, İtalya'nın aralarında bulunduğu 19 ülkeden 21 askeri ataşe, MKE'ye ait fabrikaları ziyaret ederek mühimmat ve silah üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

ANKARA Askeri Ataşeler Birliği (AMAC), Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ( Mke ) ait fabrikaları ziyaret etti.

Mke'den yapılan açıklamaya göre; AMAC, planlanan ziyaretler kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait fabrikaları ziyaret etti. Almanya, Fransa, İtalya'nın aralarında bulunduğu 19 ülkeden 21 askeri ataşenin ilk durağı, Kırıkkale'de bulunan MKE Mühimmat Fabrikası oldu. Heyet, fabrikada 25 milimetreden 155 milimetreye kadar farklı kalibrelerde uçaksavar, havan, tank, obüs mühimmatı ve uçak bombasının üretim süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. MKE Mühimmat Fabrikası'nın ardından Askeri Ataşeler Birliği heyeti, MKE Silah Fabrikası'nı ziyaret etti. Altında Türk mühendislerin imzası bulunan milli piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri hakkında bilgilendirilen heyet, fabrikaya ait poligonda Türk mühendislerinin geliştirdiği tüfekleri test etme şansı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
