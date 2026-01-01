Haberler

Askere gidecek gençlerin karda eğlencesi kamerada
Güncelleme:
Konya'nın Ilgın ilçesinde askere gitmeye hazırlanan gençler, traktörün arkasına bağladıkları lastiklerle karlı arazide kayarak eğlendi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde askere gitmeye hazırlanan gençler, traktörün arkasına bağladıkları lastiklerle karlı arazide kayarak eğlendi.

Ilgın ilçesi Harmanyazı Mahallesi'nde askere gitmeye hazırlanan gençler, traktörün arkasına bağladıkları otomobil lastiklerine oturarak, kaymanın keyfini yaşadı. Bu anlar cep telefonuyla görüntülenerek sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
