Asker eğlencesi için toplanan grup yolu trafiğe kapattı

- Metrelerce uzanan araç trafiğine aldırmadan halay çektiler

İSTANBUL - İstanbul'da asker eğlencesi nedeniyle Eski Edirne Asfaltı yolunu trafiğe kapatan bir grup cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şahıslar, metrelerce uzanan araç trafiğine aldırmadan halay çekti.

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçelerini ayıran ve trafiğin yoğun olduğu Eski Edirne Asfaltı'nda bir grup asker eğlencesi nedeniyle toplandı. Şahıslar yolu trafiğe kapatırken araçlardan inerek eğlenmeye başladı. Asker eğlencesi için bir araya gelen grup caddeyi iki taraflı uzun süre trafiğe kapadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bir minibüsten yüksek sesle müzik açıldığı görüntülere yansırken bu sırada cadde üzerinde toplanan gençler iki taraflı metrelerce uzanan araç trafiğine aldırmadan halay çekti. Asker uğurlayan grup daha sonra dağılırken trafik eski akışına geri döndü.