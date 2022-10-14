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Asker eğlencesi için tüneli kapattılar

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Kağıthane'de asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapatırken arkadaşlarını da havaya attılar. Vatandaşlar daha sonra polis ekiplerini görünce olay yerinden arabalarına binerek uzaklaştılar.

Asker eğlencesi yapan bir grup arkadaş, tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu. Bir grup vatandaş, Kağıthane tünelinin içerisinde otomobillerini durdurup aşağı indiler.

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Şahıslar tünelin içerisinde meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya attı. Bu sırada tünel trafiğini ise durdurdular. Polis ekiplerinin geldiğini gören grup, araçlarına binerek hemen oradan uzaklaştı. Kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Asker eğlencesi için tüneli kapattılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane Güncel Haberler

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