Aşkale Köyüne Ayı İndi, Vatandaşlar Şaşkınlık İçinde!
Erzurum'un Aşkale ilçesinde, yiyecek aramak için köye inen ayı vatandaşları şaşkına çevirdi. Ayı, köy sokaklarında dolaşıp yiyecek ararken, çevredeki köpeklerle etkileşimde bulundu.
Köye inen ayıyı gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdılar
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde köye ayı indi.
Aşkale'ye bağlı Topalçavuş Köyüne önceki akşam ayı indi. Kış uykusuna yatmayan ayı yiyecek aramak için akşam saatlerinde inen ayıyı gören vatandaşlar karşılarında ayıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.
Yiyecek bulma derdinde olan ayı kimseye aldırış etmeden köyün sokak aralarında dolaşarak yiyecek aradı. Etrafında toplanan köpeklere aldırış etmeyen ayı uzun süre köyde dolaştı.
Bu durumu vatandaşlar telefonlar ile görüntüledi. Aç kalan ayı köyden ayrılarak Karasu nehri tarafına giderek gözden kayboldu.