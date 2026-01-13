Haberler

Erzurum'un Aşkale ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve don riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İlçe kaymakamlığı, kırsal mahallelerdeki durumun etkilerini duyurdu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlığın ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada "İlçe merkezindeki meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışı ve don riski nedeniyle ilçemizdeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

10 gün sonra ortaya çıktı, trafik kazasında ölenlerin kimliği şaşırttı
Hacıosmanoğlu gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor

Gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor