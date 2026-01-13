Erzurum'un Aşkale ilçesinde eğitime kar engeli

Erzurum'un Aşkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlığın ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada "İlçe merkezindeki meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışı ve don riski nedeniyle ilçemizdeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir." ifadelerine yer verildi.