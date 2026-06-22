Erzurum'da ablasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, dün ablasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Aşkale ilçesinde miras nedeniyle arazi anlaşmazlığı sonucu bıçakla yaralama olayının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda, bir kadın vatandaşımız şüpheli şahıs tarafından kesici aletle (bıçakla) yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata ivedilikle başlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aşkale ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde, dün, Oğuz K. (57), ablası Ülkü K'yi (58) bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.