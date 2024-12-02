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Aşiyan Sahil'de Kayıp Kardeşlerin Denize Düşüş Anı Kamerada

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Sarıyer Aşiyan Sahil'inde kaybolan 2 kardeşin denize düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 29 yaşındaki Ayşe Can'ın ayağının kayması sonrası, 23 yaşındaki kardeşi Velat Can onu kurtarmak için denize atlamıştı.

SARIYER Aşiyan Sahil'inde kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Aşiyan Sahil'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen Ayşe Can (29) 'ı gören kardeşi Velat Can (23) onu kurtarmak için denize atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABLA AYAĞI KAYARAK DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan Ayşe can'ın denize düştüğü, ardından kardeşi Velat Can'ın denize atladığı görülüyor.

Aşiyan Sahil'de Kayıp Kardeşlerin Denize Düşüş Anı Kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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