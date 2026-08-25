Haberler

Hendek'te Asit Yüklü Kamyonda Sızıntı: Yol Kapatıldı, 2 Kişi Etkilendi

Hendek'te Asit Yüklü Kamyonda Sızıntı: Yol Kapatıldı, 2 Kişi Etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki asit yüklü kamyonda meydana gelen sızıntı nedeniyle D-100 kara yolunun yan yolu trafiğe kapatıldı. Ortaya çıkan koku ve gazdan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri kimyasal köpüklü suyla temizlik yaparken, tedbir amaçlı yol sabaha kadar kapalı tutulacak.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki asit yüklü kamyonda meydana gelen sızıntı nedeniyle D-100 kara yolunun yan yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Sızıntı nedeniyle ortaya çıkan koku ve gazdan etkilenen 2 kişi tedaviye alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Hendek ilçesi Küçük Sanayi mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'den aldığı asit yükünü Zonguldak'a götüren 41 AET 051 plakalı kamyonda, henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı oluştu. Kamyondaki hidroklorik asit sızarken, sürücü durumu fark ederek aracı yan yola çekti.

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla D-100 kara yolunun yan yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yola dökülen aside kimyasal köpüklü suyla müdahale ederek temizlik çalışması yaptı.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, "İtfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerini çağırarak haber verdik. Ortaya çıkan koku ve zehirli gazdan dolayı 2 vatandaşın rahatsızlandığını, etkilendiğini öğrendik. Şu an müşahede altında olduklarını da öğrendik. Ekipler yol temizliğini yaptı ancak tedbir amaçlı bu yan yol sabaha kadar kapalı tutulacak" dedi.

Temizlik çalışmalarında kullanılan suyun dolaylı yollardan dereye ulaşması nedeniyle belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dere kenarlarında oturmamaları yönünde uyarı yapıldığını belirten Demirel, bunun tedbir amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Komşuda terör örgütü kendini feshetti
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı

Adıyaman'da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi
İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Diyarbakır’da belediye işçisi 13 yaşındaki çocuğa yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı

Mide bulandıran iddia kenti ayağa kaldırdı, iş akdi hemen feshedildi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi

Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı