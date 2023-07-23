- Aşırı yağışlar lavanta üretimini olumsuz etkiledi

DENİZLİ - Denizli Tarım Platformu Başkanı İrfan Hatipoğlu, sürekli ve aşırı yağan yağmur yağışlarının lavanta üretimini de olumsuz etkilediğini belirterek, "Lavanta çiçekleri dökmeden hasat etmeyin hasadı ağustos ayı sonuna kaydırın" dedi.

Denizli'de aşırı sağanak yağmur yağışları lavanta üretimini de olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle oluşan çamur tarlaların sürülmesine yabancı ot mücadelesine engel oldu. Aşırı ne ve rutubet lavanta köklerinde sorunların yaşanmasına neden oldu. Sürekli yağışlarla birlikte lavantalar topraktan mineral alması azaldı. Yaklaşık iki ay önce yapılması gereken lavanta bakımlarının ve ara sürme işleminin yağışlar ve çamur nedeniyle yapılamadığına dikkat çeken Çal Belevi Muhtarı Mustafa Yanık, "Bu sene yağışların çok olması nedeniyle biraz bakımlarına geç kaldık. Aslında Mart Nisan aylarında bakımı yapılmakta olan lavantamız yağışların nedeniyle biraz geç kaldık. Lavantamız 7 yaşın da hasat öncesi son defa bakımlarını yapıyoruz. Artık Ağustos ayına hasadını bekliyoruz" dedi.

Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'ndeki lavanta tarlasını gezen Denizli Tarım Platformu Başkanı İrfan Hatipoğlu da "Çal Belevi mahallesin de örnek bir lavanta bahçesin de bulunuyoruz. Bu Lavanta bahçesi 7 yıl önce bu bölge de örnek bir tesis olarak kuruldu. Üç yıldır da hasat yapılıyor, 2.5 aydır sürekli yağan yağmurlar lavanta üretimine bu örnek bahçe de ciddi zararlar oluşturmuş durumda. Aşırı rutubet ve nem nedeniyle bitkilerde küf, mantar oluşumu da görüldü. Su göllendiği için tarlalarda kökler de de çürümeler oluşmuş. Diğer yandan da çok yağışlar toprağı sürekli yıkadığı için lavantanın topraktan mineral almasını önlemiş durumda. Bu nedenle lavanta bahçesin de gezerken keskin lavanta kokusunu almakta zorlanıyoruz. Bu nedenle çiftçilerimize önerimiz çiçekler tam açıldığı zaman, bu ay yapılacak hasadında ağustos ayı sonuna kadar ertelenmesidir. Hasadı ertelemek lavanta üretimi için faydalı olabilir" dedi.